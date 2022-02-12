Спецслужбы Турции и Израиля сорвали операцию иранской разведки, сообщило 11 февраля издание The Jerusalem Post.

Ликвидация турецко-израильского бизнесмена Яира Геллера (у него двойное гражданство) должна была стать местью за убийство иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в 2020 году. По мнению иранского руководства, к гибели учёного был причастен Израиль. Убийство бизнесмена должно было воспрепятствовать нормализации отношений между Турцией и Израилем.

Группа из 9 исполнителей покушения была задержана сотрудниками Национальной разведывательной организации Турции. Задержанные наблюдали за штаб-квартирой компании бизнесмена в стамбульском районе Чаталджа и за его домом в Бешикташе.

Яиру Геллеру принадлежит компания CNC İleri Teknoloji, поставщик металлического оборудования для автомобильной, аэрокосмической и медицинской промышленности. Сам бизнесмен, проживающий в Стамбуле, заявил:

«Я израильский бизнесмен, проживающий в Турции, работаю в компании, занимающейся инженерными исследованиями и разработками. Мне сообщили, что иранцы выслеживают и пытаются убить меня».

Турецкие спецслужбы долго следили за иранской агентурной сетью, прежде чем сообщить об этом «Моссаду» и арестовать подозреваемых. Большинство задержанных является гражданами Турции, за исключением 44-летнего командующего группой иранца Салеха Моштага Бигхуза. Организатором покушения также является 53-летний иранец Ясин Тахеремамкенди, передает EADaily.

Может ли эта операция как-то послужить укреплению или восстановлению прежнего уровня сотрудничества между Турцией и Израилем? Тем более, что и описанный случай указывает на то, что причины для этого есть – Иран остается конкурентом и противником Турции на территории Сирии, а для Израиля вообще является абсолютным врагом. Им есть для чего объединять усилия и сотрудничать, тем более, что друг для друга они конкурентами по большому счету не являются.

Свое мнение по поводу этой ситуации выразил по просьбе # израильский публицист Александр Непомнящий:

— В последние месяцы мы в Израиле действительно наблюдаем за усилиями Анкары наладить отношения с Иерусалимом. Приглашение, которое получил президент Израиля Ицхак Герцог (заметим, должность президента в Израиле, по сути, лишена реальной политической власти и является скорее представительской) посетить Турцию, предотвращение иранского теракта против израильского бизнесмена, проживающего в Турции— всё это, без всякого сомнения, шаги турецкого правительства, направленные на улучшение отношений.

Безусловно, в Иерусалиме положительно относятся к такого рода действиям правительства Эрдогана. Тем не менее, учитывая печальный прошлый опыт, можно предположить, что до реального возвращения к отношениям, существовавшим до 2008-2010 годов, ещё очень далеко. Десять лет назад турецкие спецслужбы сдали израильских агентов иранской контрразведке. Такие вещи не забываются быстро. Как и провокация с судном «Мави Мармара» в 2010 году. Как и то, что именно в Турции сегодня нашли политическое убежище и создали оперативный штаб ряд главарей ХАМАСа, активно замешанных в терактах против израильтян. Есть и другие, отнюдь не дружественные, действия турецкого правительства, которые вряд ли способствуют сближению между странами.

Эрдоган намекает на то, что хотел бы увидеть израильский газопровод в Европу, проходящим по турецкой территории.

Я не думаю, что это отвечает израильским интересам, поскольку вряд ли в Израиле хотели бы поставить экспорт израильского газа в Европу в зависимость от переменчивого настроения турецкого лидера. Скорее всего, в Израиле не станут торопить события, но и не будут отвергать турецкие предложения к сближению, относясь тем не менее к ним с осторожностью.