«Новая Каледония — заморская территория Франции, и то, что там происходит, является внутренним делом Франции и Новой Каледонии».

Об этом заявил пресс-секретарь Европейского союза (ЕС) по вопросам внешней политики и безопасности Петер Стано в ответ на запрос АПА об отправке во Францию для суда одного из организаторов протестов во французской заморской колонии Новая Каледония, руководителя Группы по координации действий на местах (CCAT) Кристиана Тейна вместе с 6 протестующими.

Петер Стано сказал, что Франция — демократическая страна, где все люди имеют право на мирный протест:

«На самом деле, мирные демонстрации являются основным, фундаментальным правом во всех демократических странах. В то же время при осуществлении этих фундаментальных прав нет места насилию, и национальные органы власти в государствах-членах уполномочены решать вопросы по обеспечению правопорядка. Если кто-то жалуется, что его права были нарушены или не соблюдаются, то ЕС и его государства-члены имеют независимую судебную систему, которая обеспечивает подотчетность и надлежащую правовую процедуру для уважения прав людей и защиты закона и порядка».

Из того, что сказал представитель ЕС, ясно, что происходящее в Новой Каледонии, репрессии и преследования, предпринятые Францией для подавления борьбы местного канакского народа, желающего освободиться от колониальных оков, являются внутренними делами Франции.

Дело в том, что ЕС, который считает это внутренними делами Франции, демонстрирует иную позицию по отношению к другим странам.

Наиболее ярким примером этого является то, что произошло в последнее время в Грузии.

За закон «Об иностранных агентах» власти Грузии подверглись резкой критике со стороны ЕС, США и других западных государств и институтов. Хотя принятие такого закона следует считать внутренним делом Грузии. ЕС и другие начали говорить с Грузией на языке угроз и ультиматумов. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил накануне, что, если так будет продолжаться, то двери ЕС могут быть закрыты для Грузии.

«Ясно одно: двери ЕС открыты для членства Грузии, но правительство Грузии продолжает идти по тому же пути. В этом случае дверь будет закрыта. От этого пострадает народ Грузии. Даже европейская перспектива может быть отменена. Здесь мы говорим о серьезных вещах. Если так будет продолжаться, то двери ЕС не будут открыты для Грузии», — заявил главный дипломат ЕС.

Жозеп Боррель добавил, что также возможно прекращение поддержки, оказываемой Грузии посредством Европейского механизма мира: «Мы можем прекратить политические контакты на высоком уровне или частично сократить финансовую поддержку, оказываемую непосредственно правительству».

Судя по всему, в своем заявлении Боррель не считает происходящее в Грузии внутренним делом этой страны, он говорит об ограничительных мерах, которые будут приняты, о санкциях, которые могут быть применены, и грозит как-то наказать Грузию за неисполнение их требований.

Следует отметить также, что ЕС предпринимает подобные шаги не только в отношении Грузии. Можно наблюдать угрозы и ультимативную риторику и в отношении отдельных стран.

В случае с Новой Каледонией Брюссель считает это внутренним делом Франции. Это говорит о том, что ЕС имеет свой подход к различным вопросам и событиям.