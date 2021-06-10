Куриное яйцо возрастом около 1000 лет обнаружено в древней выгребной яме в Израиле в отложениях человеческих фекалий. Как сообщает Израильское управление древностей (IAA), находка сделана на территории промышленного комплекса византийского периода в современном городе Явне в 24 км к югу от Тель-Авива и в нескольких километрах от побережья Средиземного моря. По словам представителя IAA Ли Перри Гала, археологам известны и более древние фрагменты яичной скорлупы. Однако целых куриных яиц практически не сохранилось из-за крупности оболочки.

В лаборатории IAA скорлупа все-таки треснула. Как отметил Гал, внутри осталось совсем немного желтка. Ученые собираются досконально исследовать древнее яйцо. Кроме того, среди нечистот удалось обнаружить коллекцию костяных кукол исламского периода, которые использовались в качестве игрушек. (gazeta.ru)