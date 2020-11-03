В Измире через 91 час после землетрясения спасли 3-летнюю девочку

В Измире через 91 час после землетрясения из-под завалов спасли ребенка, сообщает Агентство Анадолу.

Губернатор Измира Селим Кошгер сообщил, что спасена 3-летняя девочка по имени Айда Гезгин.

Айда Гезгин стала 107-ым человеком, спасенным из-под завалов в Измире.

Нусрет Аксой, участвовавший в спасении ребенка, рассказал, что ребенок был зажат около стиральной машины в одной из разрушенных квартир.

«Сначала я услышал ее голос и сообщил об этом другим спасателям. Когда добрался до девочки, спросил ее имя, спросил, может ли она помахать рукой. Она подняла руку и помахала», — сказал он.

Врачи сообщили, что состояние ребенка удовлетворительное.