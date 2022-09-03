Мужчина бросил два «коктейля Молотова» в отдел полиции в Ижевске и при задержании ранил ножом двух правоохранителей. Об этом 3 сентября заявили в МВД по Удмуртии.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на субботу около 2:00 (1:00 мск).

«Мужчина кинул две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции. На место прибыли сотрудники ППС (патрульно-постовой службы — Ред.). Злоумышленник при задержании активно сопротивлялся и ранил ножом двух полицейских», — цитирует » РИА Новости»сообщение МВД по Удмуртии.

Отмечается, что после предупредительных выстрелов правоохранители применили табельное оружие в отношении злоумышленника.

«Задержанный и двое полицейских с ранениями доставлены в больницу. Руководство МВД по Удмуртии назначило служебную проверку», — говорится в сообщении.

Возгорание в отделе полиции было оперативно ликвидировано, отметили в ведомстве (iz.ru)