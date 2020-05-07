В июне планируется провести выпускные экзамены для XI классов

«В июне планируется проведение выпускных экзаменов 9-го класса в один этап».

Об этом заявила председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

Председатель ГЭЦ отметила, что в связи с проведением I этапа экзамена в Баку, Ширване и Нахчыване выпускники из других регионов примут участие только во II этапе экзамена: «Максимальный балл по этому этапу будет рассчитан не в 70, а в 100 баллов».

Малейка Аббасзаде также отметила, что в зависимости от решений Оперативного штаба при Кабинете министров будет определена последовательность проведения экзаменов по регионам:

«Экзаменационные пропускные листы размещаются на сайте ГЭЦ за 5-7 дней до дня проведения экзамена. Из выпускных экзаменационных программ исключаются темы, преподаваемые после 1 марта, и в экзаменах не предусматривается оценивание этих тем. На выпускном экзамене, как и в предыдущие годы, выпускники могут набрать максимум 100 баллов по каждому предмету».

Затронув вопрос вступительных экзаменов в вузы председатель ГЭЦ отметила, что их проведение предусматривается после 20 июля за один раз.

По ее словам, прием документов абитуриентов будет проведен в электронном формате с 12 мая по 5 июня.