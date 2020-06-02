В Италии запустили мобильное приложение против коронавируса

Несмотря на протесты защитников личных данных, Италия запустила специальное мобильное приложение для отслеживания контактов с инфицированными коронавирусом SARS-CoV-2. Базирующийся на технологии Bluetooth сервис Immuni может быть скачан на смартфоны, сообщило вечером в понедельник, 1 июня, министерство здравоохранения в Риме.

С 8 июня будут активированы все функции приложения. На первом этапе оно будет работать только в четырех из 20 областей Италии — Абруццо, Апулии, Лигурии и Марке. Позже планируется подключить и другие регионы. С помощью программы власти надеются более точно отслеживать и прерывать цепочки заражения коронавирусом. Приложение Immuni будет скачиваться на добровольной основе.

Между тем приложение критикуют эксперты в области защиты личных данных, предупреждающие о возможности злоупотреблений. Власти Италии в свою очередь заверили, что программа была создана в полном соответствии с итальянским и европейским законодательством в данной сфере. (DW)