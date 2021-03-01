В Италии за сутки выявили более 17 тысяч случаев коронавируса

В Италии за прошедшие сутки выявили 17 455 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 2 925 265.

Об этом, как передает РТ, сообщает Rai News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

За сутки в Италии умерли 192 пациента с коронавирусом, всего скончались 97 699 человек с COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса подписал постановление, которое ужесточает действующие в ряде регионов ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.