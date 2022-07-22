В 16-ти городах Италии объявили красный уровень предупреждения в связи с экстремальной жарой, которая днем ​​22 июля достигнет пика.

Об этом сообщило итальянское ANSA.

На страну надвигается эпицентр африканского антициклона, прозванного Apocalypse4800. Только высоко в горах, на высоте более 4 800 метров над уровнем моря, температура воздуха остается ниже нуля. В пятницу и в течение выходных местами в провинциях Эмилия-Романья, Венето и Ломбардия, в частности в Милане, ожидается более 40°C, во Флоренции и Риме — 37/39°C. Даже ночью температура будет достигать 28/30°C.

В четверг Павия побила собственный температурный рекорд – столбик термометра достиг 39,6°C.

Метеорологическая служба отмечает, что уже есть основания говорить о климатической аномалии, поскольку три месяца подряд – в течение мая, июня и июля – температура воздуха на два-три градуса превышает средние сезонные показатели для всей страны.

Сухая жаркая погода спровоцировала несколько десятков пожаров разного масштаба. Самый серьезный вспыхнул в Тоскане на территории муниципалитета Массароза, где огонь уже уничтожил около 860 гектаров и пришлось эвакуировать около тысячи человек. Правоохранители не исключают умышленного поджога.