В Италии от коронавируса умерли более 10 тыс. человек

Жертвами коронавирусной инфекции в Италии стали более 10 тыс. человек, только за последние сутки умерли 889 инфицированных.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, такие данные представил глава Управления гражданской защиты Анджело Боррелли. В общей сложности зарегистрированы более 92 тыс. случаев заражения.

В Управлении гражданской защиты отмечают при этом, что темпы распространения COVID-19 немного замедляются. Если в четверг прирост составил 8,3%, то по в субботу он опустился до 6,9%.

По всему миру с начала вспышки заболели более 640 тыс. человек — это только те, которого учли в официальной статистике. Около 30 тыс. инфицированных умерли. Италия сохраняет лидерство в антирейтинге по количеству жертв пандемии. Далее следуют Испания и Китай.