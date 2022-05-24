Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна в состоянии решить проблему зависимости Европы от импорта российских энергоресурсов. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CNBC.

«Испания и, я бы сказал, Южная Европа будут иметь возможность дать ответ на эту энергетическую зависимость от ископаемого топлива России», — сказал Санчес.

По его словам, в недрах Пиренейского полуострова содержится около половины запасов сжиженного газа в Евросоюзе. В Европе Испания занимает 37% в доле регазификации (процесс переработки газа из жидкого в газообразное состояние).

По данным Еврокомиссии, страны Евросоюза импортируют из России 40% газа, 27% нефти и 46% угля.