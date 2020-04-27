В Испании число вылечившихся от коронавируса превысило 100 тысяч

Минздрав Испании объявил, что в стране выздоровели после заражения коронавирусом более 100 тысяч пациентов, пишет El Pais.

За сутки число выписавшихся после выздоровления составило 2 144 пациента, умер 331 человек (всего — 23 521).

Общее число заболевших в Испании превышает 220 тыс. человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.(Газета.Ru)