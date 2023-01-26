В Иране женщинам могут разрешить посещать футбольные матчи.

«Учитывая стремление соблюдать права женщин, Федерация футбола Ирана разрешит присутствие женщин на стадионах в благоприятной культурной атмосфере без каких-либо ограничений, но это должно быть согласовано с другими инстанциями, помимо футбольной федерации. Об этом просили ФИФА и Азиатская конфедерация, и мы видели, что такой опыт оказался успешным, поэтому готовы рассмотреть этот вопрос.

Даем слово, что Федерация футбола сделает все возможное, чтобы обеспечить соблюдение этого требования о праве женщин нашей страны находиться в непосредственной близости», – сказал заместитель главы Федерации футбола Ирана Мансур Ганбарзаде.

После Исламской революции в Иране в 1979 году женщинам запрещено посещать футбольные матчи с участием мужских команд. Конкретные сроки снятия запрета не уточняются. (sports.ru)