В Иране завели судебное дело в отношении известных в стране актрис Афсане Байеган и Фатеме Мотамед-Арья из-за неношения хиджаба. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на заявление отдела по связям с общественностью Командования силами правопорядка Тегерана.

Отмечается, что Байеган и Мотамед-Арья нарушили закон об обязательном ношении хиджаба на мероприятии, посвященному иранскому актеру Атиле Песиани. При этом остальные женщины были в хиджабе.

«Поэтому, учитывая… очевидное преступление… совершенное этими лицами, полиция общественной безопасности возбудила дело… которое сейчас находится на рассмотрении судебными органами», – говорится в заявлении.