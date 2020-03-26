В Иране запретили поездки по стране

Власти Ирана вводят запрет на поездки по стране из-за коронавируса, сообщил представитель национального штаба по противодействию коронавирусу Хосейн Зольфагари.

Подобные меры приняты на фоне возможной «второй волны» распространения инфекции в Иране. Сообщалось, что запрет распространяется на выезды из городов.

«Те, кто планирует отправиться в поездку, с этого момента должны отменить свою поездку, не делать этого, поскольку этот план предусматривает, что в тот или иной город могут возвращаться лица, которые проживают там. Тому, кто не проживает, не будет позволено въехать в город», — сказал он в эфире телеканала IRINN , отметив, что план вступает в силу с четверга. По его словам, находящиеся в данный момент в пути должны вернуться как можно скорее в город своего проживания без заезда в какие-либо другие города во время возвращения.

Он также сообщил, что власти «максимально ограничивают» пассажирские перевозки – как самолетом, так поездами и междугородними автобусами. При этом исключения в передвижении были сделаны для грузовых перевозок, машин скорой помощи, транспортных средств сил правопорядка, скорой помощи и пожарных.(РИА Новости)