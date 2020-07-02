В Иране загорелся новый завод по производству центрифуг — США

Рано утром в четверг, 2 июля, в Натанзе произошел пожар и взрыв в здании над подземным иранским заводом по ядерному обогащению, который американские аналитики определили как новый завод по производству центрифуг, передает AP.

В организации по атомной энергии Ирана назвали пожар лишь «инцидентом», который затронул строящийся «промышленный сарай». По другой версии, место пожара соответствует недавно открытому производству центрифуг, заявил Фабиан Хинц из Института международных исследований Мидлбери в США.

Кроме того, после случившегося в город срочно приехали официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди и глава Организации по атомной энергии этой страны Али Акбар Салехи.

Камальванди не уточнил, что стало причиной «инцидента». Однако губернатор Натанза рассказал, что на месте произошел пожар. Позднее в сети появились снимки и видео, на которых видно кирпичное здание с обожженными стенами и разрушенной крышей. Также американский спутник смог заснять огонь из космоса, так как пожар был достаточно крупным.