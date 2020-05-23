В Иране за сутки от коронавируса умерли 59 человек

Иран зафиксировал спад заболеваемости новым типом коронавируса, впервые за пять последних дней выявлены менее тыс. новых случаев заражения, передает РИА Новости.

«За прошедшие сутки выявлено 1 869 новых случаев заражения коронавирусом, всего (с 19 февраля) – 133 521. Полностью выздоровели 104 072 человека», — сказал официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

По его словам, за сутки также скончались 59 человек с коронавирусом, а общее число жертв достигло 7 359.

С начала этой недели в Иране стабильно фиксировалось более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом, в то время как в начале мая число заразившихся было на минимальном после прохождения в марте-апреле пика заболеваемости уровне.Второго мая зафиксировали 802 новых случая инфицирования, после чего показатель заболеваемости снова скачкообразно пошел вверх. Рекорд же был установлен 30 марта – 3 186 случаев за сутки.

| 2020-05-23T15:51:29+04:00 23 мая 2020, 16:14|12345 (Пока оценок нет)
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