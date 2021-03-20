В Иране за сутки от коронавируса скончались 75 человек

За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 75 человек.

Об этом заявила представитель иранского министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает в воскресенье Trend со ссылкой на ведомство.

По ее словам, за весь период пандемии число жертв COVID-19 в Иране составило 61 724 человека.

За последние сутки коронавирусом в стране заразились еще 7 540 человек, и общее число инфицированных составило 1 793 805. Состояние 3 849 гражданин оценивается как тяжелое.

При этом в Иране за весь период пандемии выздоровели 1 536 606 человек, и было проведено свыше 12 миллионов тестов на коронавирус.