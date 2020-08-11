В Иране за критику официальной информации по пандемии закрыли газету

Власти Ирана закрыли ежедневную газету Dschahan Sanaat за критическую публикацию, касающуюся официальной информации о распространении в республике коронавирусной инфекции. По словам главного редактора издания, причиной стало интервью с эпидемиологом, который заявил, что цифры числа заразившихся, а также умерших от последствий COVID-19 занижены приблизительно в 20 раз из политических соображений. Также, указал эпидемиолог, вспышка коронавируса в стране началась гораздо раньше, чем в конце февраля, но эта информация также была засекречена из-за парламентских выборов и празднования годовщины революции.

Министерство здравоохранения Ирана назвало публикацию в Dschahan Sanaat непрофессиональной. (DW)