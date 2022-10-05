В иранском городе Хой в провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение.

Как сообщает АПА со ссылкой на ISNA, в результате землетрясения 280 человек получили ранения, 200 домов повреждены.

5 октября в 04:21 по местному времени в 80 км к юго-западу от станции Нахчыван на территории Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9. Землетрясение ощущалось в Нахчыванской Автономной Республике силой 5,3 балла.

В Автономной Республике нет разрушений и жертв. Землетрясение ощущалось также в Турции, Ираке и Армении. Очаг землетрясения залегал на глубине 3 километра.