Силы безопасности Ирана уничтожили вооруженную группу из четырех террористов в расположенной на юго-востоке страны провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщает в четверг телерадиовещательная корпорация IRIB.

Отмечается, что инцидент произошел в районе города Сераван. В ходе операции у группы было изъято большое количество оружия.

Провинция Систан и Белуджистан является одним из источников напряженности для Ирана. Она граничит с Пакистаном и Афганистаном, и большая часть наркотрафика из-за границы, а также значительная часть контрабанды топлива и других товаров приходятся на этот район. Кроме того, здесь действует ряд сепаратистских и исламистских группировок. (ТАСС)