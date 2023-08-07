Иран и Россия достигли определенных договоренностей по созданию энергетического хаба, переговоры по этому вопросу продолжаются. Об этом сообщил заместитель министра нефти исламской республики и генеральный директор National Iranian Gas Company Маджид Чегани.

«Российское предложение заключается в том, чтобы создать энергетический хаб между Ираном и Россией, в этом отношении были достигнуты договоренности, экспертные оценки и переговоры продолжаются», — цитирует его иранское агентство Tasnim.

Чегани также сообщил, что в сфере торговли газом Иран «провел переговоры с Оманом, Россией и Пакистаном». Он добавил, что европейские страны «также подают заявки на покупку иранского газа».