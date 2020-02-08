В Иране рассказали о приготовлениях к запуску спутника

Иран при первой возможности отправит в космос спутник «Зафар», аппарат и ракета-носитель готовы, сообщил в пятницу официальный представитель министерства обороны страны, отвечающий за космос, Ахмад Хосейни.

«При первой возможности, как сложатся все (для этого) условия, будет произведен запуск», — сказал Хосейни, как следует из сообщения на сайте минобороны Ирана.

По его словам, ракета-носитель «Симорг» и спутник «Зафар» уже подготовлены к запуску с космодрома имени Имама Хомейни, который расположен в провинции Семнан. Хосейни добавил, что планируемая операция носит исследовательский характер.

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми в понедельник, 3 февраля, сообщил, что Иран рассчитывает вывести спутник «Зафар» на орбиту до конца недели. Последним днем недели в Иране является пятница.

В предыдущий раз — в январе 2019 года — Ирану не удалось вывести несколько спутников на орбиту. Тогда попытку осудил ряд западных стран, которые считают, что действия Ирана, использующего для этих целей ракеты-носители, не соответствуют резолюции СБ ООН 2231.