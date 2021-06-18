В Иране в пятницу, 18 июня, проходят президентские выборы. Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени.

Заявки на участие в президентских выборах, по сообщению Агентства Анадолу, подали 592 человека, из них 40 — женщины.

Совет стражей Конституции проверил претендентов на участие в выборах на предмет лояльности режиму, а также изучил их политические, духовные и религиозные взгляды, после чего объявил об одобрении лишь 7 кандидатур.

В список кандидатов на пост президента Ирана вошли: глава судебной власти Ибрагим Раиси, бывший главнокомандующий Корпусом стражей иранской революции (КСИР) Мохсен Резаи, бывший генсек Высшего совета национальной безопасности Саид Джалили, депутат Амирхосейн Казизаде-Хашеми, бывший депутат Али Реза Закани, бывший вице-президент Мохсен Мехрализаде и глава Центробанка Абдулнасер Хеммати.

Среди претендентов, которым было отказано в участии в выборах, бывший президент Исламской Республики Махмуд Ахмадинежад, первый вице-президент ИРИ Исхак Джихангири и бывший спикер парламента Али Лариджани.

Решение совета способствовало тому, что один из основных кандидатов на пост президента, глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси, можно сказать, лишился конкурентов.

За два дня до выборов иранский политик-реформист Мохсен Мехрализаде отозвал свою кандидатуру в пользу другого кандидата, бывшего главы ЦБ Ирана Абдулнасера Хеммати.