В Иране приговорили к тюремным срокам двух азербайджанцев

В Иране приговорили к тюремным срокам двух граждан Ирана — этнических азербайджанцев.

Мухтар Ибрагими приговорен к 10 годам лишения свободы за «создание антиправительственной организации и участие в группах в социальных сетях», а Муса Зия Гергери — к одному году тюремного заключения за «пропаганду против иранского режима».

В беседе с агентством «Анадолу» отец троих детей 36-летний Ибрагими сообщил, что прилагает все усилия для того, чтобы защитить конституционные права азербайджанцев в Иране.

«Я начал вести борьбу за права человека около 12 лет назад и в течение 6 лет написал около 200 статей», сказал Ибрахими.

По словам активиста, он неоднократно находился под стражей в иранских тюрьмах и сейчас вновь получил тюремный срок.

«Меня приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в создании антирежимной организации и участии в антирежимных группах в социальных сетях. Я собираюсь обжаловать этот незаконный вердикт», — сказал Ибрагими.

В свою очередь 51-летний Муса Зия Гергери также выразил несогласие с решением суда, приговорившим его к одному году лишения свободы.

«Мы требуем наших прав, содержащихся в 15-й и 19-й статьях Конституции Ирана — прав на изучение родного языка и истории. Нас обвиняют в этих требованиях. Меня несправедливо посадили в тюрьму на один год», -сказал Гергери.

По его словам, он был задержан в своем доме в районе Некедех иранской провинции Западный Азербайджан 16 сентября 2020 года, содержался в одиночной камере в течение 20 дней и получил условно-досрочное освобождение.

Гергери сообщил, что собирается обжаловать решение иранского суда.