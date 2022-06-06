Иранский инженер-ракетчик Айюб Энтезари, который занимался разработкой беспилотников и ракет в исследовательском центре в городе Йезд, был найден мертвым после посещения званого обеда. Об этом сообщает портал «Национальные новости Израиля».

Издание отмечает, что человек, устроивший ужин, бежал из страны.

Кроме того, в своем доме был найден мертвым офицер Корпуса стражей исламской революции полковник спецподразделения «Кудс» Али Эсмаилзаде. О причинах его смерти не сообщается.

За неделю до этого неизвестные на мотоциклах расстреляли другого офицера этого подразделения полковника Хасана Сайяда Ходаи. Он был найден мертвым в машине перед своим домом в Тегеране. (gazeta.ru)