В Иране ответили на угрозы Трампа

Вашингтон не осмелится нанести удары по 52 объектам в Иране, о которых говорил американский президент Дональд Трамп, заявил командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави, сообщает РИА Новости.

«Сомневаюсь, что им хватит смелости сделать это в ходе возможного конфликта в будущем», — цитирует Мусави телерадиокорпорация IRIB.

Ранее Трамп обещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Угрозы прозвучали после того, как в Иране пообещали отомстить за гибель генерала Касема Сулеймани.

| 2020-01-05T13:39:59+00:00 5 января 2020, 15:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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