В Иране число зараженных коронавирусом приблизилось к 15 тысячам

Не менее 129 человек скончались за сутки от коронавируса в Иране, число жертв возросло до 853 из 14 991 случаев заражения коронавирусом, сообщил в понедельник советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.
«Со вчерашнего дня к сегодняшнему выявлено 1 053 случая заражения коронавирусом, в общей сложности число зараженных достигло 14 991. За прошедшие сутки скончались 129 человек, число жертв возросло до 853», — написал он в Twitter, сообщив о выздоровлении 4 996 человек.
Ту же информацию в эфире телеканала IRINN озвучил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур, приводя данные по заболеванию как за сутки, так и общую статистику, фиксируемую с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе.(РИА Новости)
| 2020-03-16T15:39:20+00:00 16 марта 2020, 17:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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