В Иране число зараженных коронавирусом приблизилось к 15 тысячам

Не менее 129 человек скончались за сутки от коронавируса в Иране, число жертв возросло до 853 из 14 991 случаев заражения коронавирусом, сообщил в понедельник советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.

Ту же информацию в эфире телеканала IRINN озвучил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур, приводя данные по заболеванию как за сутки, так и общую статистику, фиксируемую с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе.(РИА Новости)