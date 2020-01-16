В Ираке вопрос о выдворении войск США из страны возложили на новый кабинет

Исполняющий обязанности премьера Ирака Абдель Абдель Махди, в ноябре 2019 года подавший в отставку со своего поста на фоне неутихавших народных волнений, заявил, что следующему кабинету предстоит посредством Совета представителей — иракского парламента — принимать решение о возможном выдворении из страны американских войск.

Комментарий политика сделан в преддверии запланированных протестов против военного присутствия США в Ираке, к которым 14 января призывал влиятельный шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр, говоривший о «многомиллионном марше».

«Воздушное и территориальное пространство, а также суверенитет Ирака каждый день нарушаются оккупационными войсками», — цитировало ас-Садра агентство AFP.

Радикальный шиитский имам до этого возглавлял вооруженную милицию «Армия Махди», которая вела борьбу против американского военного присутствия после свержения режима президента Саддама Хусейна в 2003 году. (DW)