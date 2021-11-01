Вооруженные силы Ирака обезвредили в понедельник ячейку боевиков террористической группировки «Исламское государство» в провинции Анбар, расположенной на западе страны. Об этом сообщил иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на представителя командующего ВС республики Яхью Расула.

По его словам, спецоперация прошла в городе Рамади, являющемся административным центром провинции Анбар, а также в Эль-Фаллудже — втором по величине городе региона. В состав ликвидированной ячейки ИГ входили шестеро боевиков. Расул добавил, что еще один террорист был пойман силовиками в районе Абу-Грейб в провинции Багдад.

Кроме того, в понедельник телеканал «Ас-Сумария» информировал о нанесении ВВС Ирака ударов по позициям боевиков ИГ в провинции Салах-эд-Дин, расположенной в центральной части республики. Согласно сведениям канала, в результате операции, участие в которой принимали истребители F-16, были ликвидированы пять террористов.