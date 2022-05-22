Турецкая военная база на северо-востоке Ирака подверглась атаке. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al-Hadath.

По данным источников телестанции в иракских силовых структурах, нападение совершено на лагерь Зликан, расположенный в районе Башика неподалеку от Мосула (административного центра провинции Найнава). По военному объекту были нанесены удары с помощью двух начиненных взрывчаткой беспилотников. Кто стоит за этим нападением, неизвестно. Как отмечается, заминированные дроны были использованы в атаке на базу впервые.

Месяц назад по базе было выпущено шесть реактивных снарядов. Спустя два дня была атакована еще одна турецкая база в Ираке, расположенная вблизи населенного пункта Эль-Амадия в 15 км от границы с Турцией. Тогда сообщалось, что снаряды поразили военную технику, пострадавших не было.

В ночь на 18 апреля ВС Турции начали новую военную операцию против членов Рабочей партии Курдистана на севере Ирака, в ней задействованы ВВС страны и отряды спецназа. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что поставленные на первом этапе операции цели достигнуты. Он уточнил, что единственной целью турецких военных является ликвидация террористов. (ТАСС)

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