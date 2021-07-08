Двое американских военных получили ранения при обстреле авиабазы «Айн аль-Асад» в провинции Анбар на западе Ирака, сообщила представитель Пентагона Джессика Макналти телеканалу Al-Hurra, передает РИА Новости.

В среду авиабаза «Айн аль-Асад», где находятся военнослужащие США, подверглась ракетному обстрелу. Представитель операции «Непоколебимая решимость» в Ираке полковник Уэйн Маротто заявил, что в результате обстрела три человека получили незначительные ранения.

«Двое американских военных — среди раненых при нападении на базу «Айн аль-Асад», — заявила Макналти.

Данная база расположена в 160 километрах к северу от Багдада. В июне прошлого года официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул заявлял, что это единственная база в стране, где остаются военные международной антитеррористической коалиции во главе с США.