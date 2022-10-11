Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин примут участие в саммите «Группы двадцати» на Бали. В Индонезии рассчитывают, что по результатам встречи представителей 20 стран с ведущей экономикой мира будут заключены конкретные сотрудничества.

Соответствующей информацией поделился портал Okezone со ссылкой на выступление министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на недавней пресс-конференции.

«До сих пор реакция [на предложение визита] остается очень позитивной. Так что, даст Бог, когда вопрос касается посещения саммита, мы не волнуемся», — заявила Марсуди.

По словам главы МИД, Индонезия продолжает поддерживать связь с главами Украины и России. Однако она подчеркнула, что положение дел в мире быстро меняется.

«Еще раз повторю, друзья, мы должны понимать, что ситуация в мире в настоящее время динамична. Мировые вызовы очень высоки, и ситуация становится не проще, а сложнее. Мы продолжаем общаться», — добавила Марсуди.