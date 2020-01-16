В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря

Согласно заявлению форума, небольшие необитаемые острова Бетет и Гундул ушли под воду, оказавшись на отметке 1 и 3 метра ниже уровня моря соответственно. Отмечается, что Бетет являлся частью национального парка Бербак-Сембиланг.

Сообщается, что еще четыре индонезийских острова рискуют исчезнуть, если не будут предприняты усилия «по борьбе с повышением уровня океана».(РИА Новости)