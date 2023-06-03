В Индии при столкновении поездов погиб по меньшей мере 261 человек, порядка 650 были ранены, сообщает Reuters со ссылкой на главного специалиста по связям с общественностью Юго-Восточной железной дороги.

Катастрофа произошла вечером 2 июня около города Баласор в штате Одиша. В нее попали два пассажирских поезда и товарный состав. Обстоятельства случившегося выясняются.

По одной из версий, из-за аварии сошли с рельсов 10-12 вагонов пассажирского поезда Coromandel Express. Они упали на соседний путь, где стоял товарный состав, после чего в них врезался еще один пассажирский поезд, пишет Hindustan Times. Издание сообщает о более 290 погибших и 900 раненых.

Главный секретарь штата Одиша Прадип Джена рассказал, что на место происшествия было вызвано более 200 машин скорой помощи и мобилизовано 100 врачей к 80 уже прибывшим.

«Многие люди, которые были доставлены в больницы, умирают там, и мы все еще вывозим трупы», — отметил генеральный директор пожарной службы Одиша Судханшу Саранги, добавив, что цифры по погибшим неокончательные.

Также на место ЧП вылетел премьер-министр Нарендра Моди. Он выразил соболезнования и пообещал выплатить семьям погибших по 2 млн рупий ($24,3 тысяч), а пострадавшим — по 50 тысяч рупий (чуть более $600).

Авария стала самой смертоносной за последние 30 лет. Штат Одиша объявил субботу днем государственного траура. Глава министерства путей сообщения Индии поручил провести расследование по факту произошедшего. (moscowtimes.ru)