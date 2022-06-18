В Индии по меньшей мере один человек погиб в столкновениях с полицией в ходе продолжающихся в стране протестов против реформы военной службы.

Как передает «Интерфакс», протестующие сожгли по меньшей мере 12 поездов.

Отмечается, что еще 300 маршрутов были затронуты в той или иной степени из-за атак манифестантов.

Ранее сообщалось, что в Индии вспыхнули масштабные акции протеста против изменений в системе призыва в армию. Как сообщает Reuters, власти страны намерены снизить средний возраст военнослужащих и сократить расходы на пенсии. По новым правилам мужчины и женщины будут проходить службу четыре года, и только четверть из них останется на более длительный срок.

Ранее солдаты набирались в армию, флот и ВВС отдельно и чаще всего служили до 17 лет, что давало им право на государственные выплаты.