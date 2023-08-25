Полиция Корбы, штат Чхаттисгарх, обнаружила тело ведущей местного телеканала Сальмы Султаны, которая пропала без вести почти пять лет назад.

Об этом сообщила газета The Indian Express.

Родители 30-летней Султаны обратились в полицию в связи с ее исчезновением в октябре 2018 года. С тех пор она считалась пропавшей без вести, пока следствие не обнаружило новые данные, подтверждающие версию убийства, и не вышло на предполагаемых убийц. В преступлении подозреваются ее сожитель, 37-летний владелец фитнес-клуба и тренер Мадху Саху с двумя сообщниками.

По данным полиции, злоумышленники закопали тело у моста под Корбой, где вскоре после этого построили шоссе. Поэтому для обнаружения останков следователи допросили подозреваемых и тщательно проанализировали полученные сведения с данными со спутников, с сервисов Google Maps, а также применяли георадары, чтобы точно определить место для раскопок. «Мы хотели точно установить место захоронения, потому что раскопки на шоссе весьма дорогостоящи», — пояснили в местной полиции.

В результате останки, предположительно, Султаны были найдены на глубине около 8 м, завернутыми в простыню. В настоящее время проводится анализ ДНК найденных останков с целью точно идентифицировать личность погибшей.