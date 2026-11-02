Индийские археологи обнаружили в южном штате Тамилнад две бронзовые статуи XII века времен династии Чола. Находку сделали в городе Нагапаттинам на глубине около метра, сообщило археологическое издание Arkeonews. Раскопки ведет Департамент археологии штата Тамилнад.

Одна статуя изображает Шиву в танцующей форме — Натараджу, знаменитый индуистский образ космического танца, в котором бог одновременно создает и разрушает вселенную, окруженный кольцом пламени. Её высота — 110 сантиметров, ширина — 100. Вторая статуя изображает богиню Сиваками, супругу Шивы: она 82 сантиметра в высоту и 23 в ширину. Обе фигуры нашли вместе с оригинальными пьедесталами.

По словам исследователей, художественные особенности, декоративные элементы и прочие скульптурные детали указывают на XII век — поздний период династии Чола, которая правила значительной частью Южной Индии с IX по XIII век. Бронзовое литье того времени считается одной из вершин индийского средневекового искусства: мастера использовали метод «потерянного воска», при котором каждую фигуру отливали по уникальной восковой модели, а саму модель затем выплавляли и разрушали.

Статуи отправили в Ченнаи, столицу Тамилнада, для обработки и химической консервации. После этого проведут металлургический анализ, чтобы определить состав бронзы, из которой их отлили. Это поможет уточнить технологию древних мастеров и проследить торговые связи: некоторые сплавы включали олово и свинец, которые доставляли издалека.

Династия Чола правила Южной Индией почти четыре века и покровительствовала храмовому строительству и искусству. При Раджарадже I, который правил на рубеже X–XI веков, построили величественный храм Брихадишвара в Танджавуре, ныне входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Нагапаттинам в эпоху Чола был крупным портом, связывавшим Южную Индию с Китаем и арабским миром. Город служил перевалочным пунктом для пряностей, тканей и буддийских рукописей, шедших морем в Азию. Находка в Нагапаттинаме дополняет археологические свидетельства о художественных и ремесленных традициях Южной Индии и проливает свет на религиозную и торговую жизнь региона в средние века.