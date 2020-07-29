В Индии начнут продажу своей версии «Фавипиравира» для лечения коронавируса

Индийские власти дали разрешение фармацевтической компании Hetero Labs на начало коммерческой реализации собственной версии препарата «Фавипиравир» для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

По его данным, стоимость одной таблетки составит около 80 центов, при этом на аптечные прилавки Индии препарат поступит уже со среды. Агентство отмечает, что лекарственное средство будет использоваться для лечения заразившихся с легкой и средней степенью тяжести вызываемого коронавирусом заболевания.

Hetero Labs также обладает лицензией на производство получившего широкое применение в Индии препарата «Ремдесивир» американской корпорации Gilead Sciences.(ТАСС)