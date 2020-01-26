В Индии на параде в честь Дня Республики показали Chinook и Apache

Вертолеты Chinook и Apache, танки Т-90 и противоспутниковое оружие показали на параде в честь Дня Республики в Нью-Дели, передает РИА Новости.
Премьер Индии Нарендра Моди впервые начал церемонию с посещения национального военного мемориала Амар Джаван Джйоти, построенного в 1971 году в честь погибших солдат. После этого был поднят национальный индийский флаг и прозвучал артиллерийский салют.
Парад открыл кавалерийский полк, после которого на проспекте Раджпатх появились танки Т-90 «Бхишма», построенные на заводах Индии. Затем по проспекту проехали БМП, зенитно-ракетные комплексы «Акаш», артиллерийские установки «Ваджра» и другая военная техника.
Завершилась военная наземная часть парада шествием вооруженных автоматами кавалеристов на верблюдах.(РИА Новости)