В Индии на параде в честь Дня Республики показали Chinook и Apache

Вертолеты Chinook и Apache, танки Т-90 и противоспутниковое оружие показали на параде в честь Дня Республики в Нью-Дели, передает РИА Новости.
Премьер Индии Нарендра Моди впервые начал церемонию с посещения национального военного мемориала Амар Джаван Джйоти, построенного в 1971 году в честь погибших солдат. После этого был поднят национальный индийский флаг и прозвучал артиллерийский салют.

Парад открыл кавалерийский полк, после которого на проспекте Раджпатх появились танки Т-90 «Бхишма», построенные на заводах Индии. Затем по проспекту проехали БМП, зенитно-ракетные комплексы «Акаш», артиллерийские установки «Ваджра» и другая военная техника.
Завершилась военная наземная часть парада шествием вооруженных автоматами кавалеристов на верблюдах.(РИА Новости)
| 2020-01-26T15:46:37+00:00 26 января 2020, 20:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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