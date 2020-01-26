В Индии на параде в честь Дня Республики показали Chinook и Apache

Одна из наиболее интересных новинок, представленных на параде – противоспутниковая ракета ASAT. Ее испытания прошли в марте прошлого года, когда Индия уничтожила космический спутник на орбите. По словам премьера Моди, запущенная в рамках миссии «Шакти» ракета меньше чем за три минуты сбила спутник, находившийся в 300 километрах от Земли.