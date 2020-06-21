В Индии число заражений коронавирусом превысило 400 тысяч

В Индии за сутки коронавирус подтвердился у 15 тысяч человек, что увеличивает общее число заражений до 410 тысяч, пишет минздрав страны.

20 июня суточный прирост составил 14,5 тысячи, 19 июня — 13,5 тысячи. 8 июня власти объявили о первой фазе снятия ограничений: открылись храмы, отели, рестораны и торговые центры.

Всего в стране выздоровели почти 228 тысяч, умерли больше 13 тысяч человек. Страна находится на четвертом месте в мире по распространению вируса после США, Бразилии и России.(Газета.Ru)