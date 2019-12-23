В Хорватии пройдет второй тур президентских выборов

Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович получил наибольшее число голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны, однако не набрал более 50% голосов избирателей. Об этом сообщил в понедельник председатель Государственной избирательной комиссии (ГИК) республики Джюро Сесса.

По итогам обработки 100% бюллетеней Миланович набирает 29,55% голосов. За ним с результатом 26,65% голосов следует действующий президент страны Колинда Грабар-Китарович. Третье место занимает певец и музыкант Мирослав Шкоро, за него проголосовали 24,45% избирателей.

Как отметил Сесса, итоговая явка составила 51,19% или на 100 тыс. избирателей больше, чем на президентских выборах 2014 года (явка 47,12%). «Во втором туре мы ожидаем приблизительно аналогичные показатели по явке», — обратил внимание председатель госизбиркома.

Недействительными признаны 1,17% бюллетеней.

Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому 5 января 2020 года пройдет второй тур. В нем примут участие Зоран Миланович и Колинда Грабар-Китарович, набравшие наибольшее число голосов по итогам первого тура избирательной гонки. (ТАСС)