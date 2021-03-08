В Ходжавенде обнаружены брошенные противником боеприпасы

На освобожденных от оккупации землях продолжаются мероприятия, направленные на выявление оружия и боеприпасов армянской армии.

Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), сотрудники Ходжавендского РОП совместно с представителями соответствующих структур проводят регулярные рейды с целью выявления и обезвреживания взрывчатых веществ.

В ходе очередного мероприятия сотрудниками РОП были обнаружены и изъяты брошенные армянскими военными 2 установки “Фогот”, 35 гранат, 171 снаряд различных типов, 8 050 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

| 2021-03-08T12:49:28+04:00 8 марта 2021, 13:23|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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