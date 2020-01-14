В ходе протестов в Иране задержали около 30 человек

Около 30 человек были задержаны в ходе протестов в Иране после крушения самолета «Международных авиалиний Украины», некоторых из них уже отпустили, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя судебной власти страны Голямхосейна Эсмаили.

«Во время последних событий проходили задержания, однако я не имею информации о точном количестве задержанных. По предварительным данным, около 30 человек», — заявил Эсмаили.

Представитель судебной власти Ирана сообщил, что после судебного разбирательства некоторые из задержанных граждан были отпущены. Кроме того, он добавил, что кроме посла Великобритании, иностранных граждан, участвующих в протестах, замечено не было. (РИА Новости)