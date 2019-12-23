В ходе беспорядков в тюрьме в Гондурасе погибли 19 человек

Вечером в воскресенье произошло второе за три дня массовое убийство в одной из тюрем Гондураса — в конфликте заключённых погибли 19 человек, сообщают местные СМИ.
«В это воскресенье 19 насильственных смертей произошли в исправительном центре в Порвенире, департамент Франсиско Морасана в центральной части страны», — говорится в материале издания Heraldo со ссылкой на источник в органах безопасности.
По информации СМИ, двое раненых были доставлены в больницу с колотыми ранениями, информации об экстренных мерах со стороны пенитенциарного учреждения не поступало.
Неделей ранее руководство страны объявило чрезвычайную ситуацию в тюремной системе Гондураса и приостановило полномочия Национального пенитенциарного института. Ответственность за управление системой исполнения наказаний и центрами содержания под стражей несовершеннолетних правонарушителей была передана Вооруженным силам Гондураса и Национальной полиции. (РИА Новости)
| 2019-12-23T08:11:25+00:00 23 декабря 2019, 10:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss