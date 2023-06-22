В исполнительной власти Гядабейского района состоялось заседание с участием членов комиссии, созданной для расследования ситуации в селе Союдлю Гядабейского района.

Как сообщает местное бюро АПА, в заседании наряду с членами комиссии приняли участие районные чиновники, руководители местных правоохранительных органов.

После заседания члены комиссии отправятся в село Союдлю, встретятся с жителями села, осмотрят территорию, на которой ведется строительство искусственного озера.

После заседания председатель Комиссии, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев пообщался с журналистами.

По его словам, в селе уже работают мониторинговые группы: «Мы встретимся с населением, собранные сегодня и в последующие дни материалы будут проанализированы и представлены правительству. О чем-то говорить еще рано».

Напомним, группа лиц в селе Союдлю Гядабейского района в знак протеста против строительства искусственного озера на территории села 20 июня попыталась провести акцию. Во время разгона акции между сотрудниками полиции и жителями села произошел инцидент. Использование сотрудниками полиции слезоточивого газа против участников акции было встречено неоднозначно.