Комитет по процедурным вопросам и правилам Грузии проголосовал за формирование двух новых фракций в парламенте страны — «Группа реформ Шарля Мишеля» и «Единое национальное движение» — Объединенная оппозиция «Сила в единстве».

Фракция «Единое национальное движение» — Объединенная оппозиция «Сила в единстве» представлена 32 депутатами, возглавит фракцию Хатия Деканоидзе, передает «Грузия Онлайн».

Это будет самая крупная оппозиционная фракция, объединяющая всех депутатов от блока ЕНД, за исключением Григола Вашадзе, Саломе Самадашвили, Тамар Кордзая и Хатуны Самнидзе.

Что касается фракции «Группа реформ Шарля Мишеля», состоящей из 7 человек, то во фракцию входят депутаты из разных партий: три депутата от «Стратегии Агмашенебели», один от партии «Гирчи — Больше свободы», а также два независимых депутата. Возглавляет фракцию лидер «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе.

На заседании парламента в понедельник также была сформирована политическая группа, в которую вошли четверо депутатов от партии «Европейские социалисты». Лидером группы стал Фридон Инджия.

Согласно решению руководства парламента, для создания политической группы достаточно четырех депутатов, а для образования фракции — семь. При этом группа пользуется точно такими же правами и привилегиями, что и парламентская фракция. Такое правило используется впервые именно в парламенте десятого созыва.

Первую оппозиционную парламентскую фракцию в парламенте десятого созыва сформировала партия «Лело» вместе с независимыми депутатами Саломе Самадашвили, Шалвой Шавгулидзе и Армазом Ахвледиани. Фракция получила название «Лело — партнерство для Грузии».

Часть оппозиционных депутатов вошли в парламент после шестимесячного бойкота 27 апреля, предварительно подписав соглашение президента Европейского совета Шарля Мишеля о выходе Грузии из политического кризиса. Позже всех решение о входе в парламент принял блок «Единое национальное движение — Сила в единстве».

Всего в парламенте Грузии 150 депутатов, из них 84 — представители правящей партии «Грузинская мечта».