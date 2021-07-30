Сотрудники МВД Грузии задержали двух человек по делу о нападении и нанесении телесных повреждений оператору грузинской телекомпании «Формула» на митинге противников ЛГБТ-сообщества, прошедшем в Тбилиси 5 июля. Об этом в пятницу сообщили в МВД страны.

«Следствие установило, что обвиняемые во время акции против «Тбилиси прайда» 5 июля на проспекте Руставели в Тбилиси на территории, прилегающей к церкви Кашвети в сквере Девятого апреля, помешали оператору телекомпании «Формула» в исполнении деятельности и нанесли физическое оскорбление», — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, всего за насилие против журналистов на акциях 5 и 6 июля задержан 31 человек.

Организация «Тбилиси прайд», занимающаяся защитой прав представителей ЛГБТ-сообщества, 5 июля планировала устроить в Тбилиси на проспекте Руставели марш своих сторонников. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте, чтобы не дать возможности провести этот марш. Позже они переместились к зданию парламента, и там наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ-сообщества стали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ.

11 июля у себя в квартире был найден мертвым оператор грузинского телеканала «ТВ Пирвели» Александр Лашкарава, который 5 июля был избит противниками ЛГБТ.