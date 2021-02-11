В Грузии возбудили уголовное дело о раннем браке азербайджанцев

В Грузии начато расследование по уголовному делу, возбужденному по распространившейся видеозаписи о помолвке несовершеннолетних азербайджанцев. В населенном азербайджанцами отдаленном тбилисском районе девочка примерно 11 лет, школьница, участвует в церемонии помолвки с 14-15-летним подростком. Все говорят на азербайджанском языке.

Произошедшее вызвало негодование в Грузии и противоречит местному законодательству. Расследование начато по статье 150 уголовного кодекса Грузии, которая наказывает за принуждение к вступлению в брак с несовершеннолетней. В расследование включился офис Народного защитника Грузии, сообщает «Туран».

Делом о предполагаемой помолвке несовершеннолетних заинтересовалась Народный защитник Азербайджана Сабина Алиева, которая обратилась за помощью к своей коллеге в Грузии Нино Ломджария. Алиева попросила власти Грузии принять соответствующие меры для оперативного расследования этого факта и обеспечить защиту прав несовершеннолетних.

Семья девочки заявляет, что сообщения в социальной сети ложные. «На видео заснят не брак, а только согласие семьи. А свадьбу проведут через три года, когда ей исполнится 18 лет», — сказал родственник семьи корреспонденту азербайджанского телеканала, прибывшему в тбилисский район Поничала для подготовки сюжета (JamNews).

Имена мальчика и девочки не разглашаются.

Многие азербайджанские и грузинские активисты требуют ужесточить грузинское законодательство в отношении принуждения девушек к браку. В законе ничего не говорится о помолвке.

«Помолвка — это путь к раннему браку, и она должны быть запрещена так же, как сами ранние браки», — написала на своей странице в Facebook Самира Байрамова, гражданская активистка из региона Квемо Картли, где компактно живет азербайджанская община.

По данным МВД Грузии, в 2019 году по стране было раскрыто 175 преступлений, квалифицированных как брак с детьми. Практически столько же таких преступлений было выявлено в 2018 году — 176 случаев. Особенно часты такие преступления в нескольких регионах Грузии, в том числе в горной части региона Ачара и в местах компактного проживания этнических азербайджанцев. Преждевременные браки здесь — обычное дело и, как говорят местные жители, являются частью местных традиций.