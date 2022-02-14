Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 10 километрах от села Самеба (регион Квемо-Картли) в около 60 километрах от Тбилиси, свидетельствуют данные Национального сейсмологического центра страны.

Землетрясение зафиксировано в 21:03 по тбилисскому времени (совпадает с бакинским временем), эпицентр располагался на глубине 13 километров.

Тремя часами ранее в том же районе произошло землетрясение магнитудой 3,9.

Напомним, в воскресенье в Грузии в 22:25 по местному времени произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр был в 9 километрах от села Самеба и в 25 километрах от города Дманиси.